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THY uçağında taşkınlık: 1 gözaltı İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 00:08

-THY uçağında taşkınlık: 1 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kahire seferini yapmaya hazırlanan uçağında taşkınlık yapan Mısırlı yolcu, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.50'de Kahire'ye gitmeye hazırlanan THY uçağına binen Mısırlı bir yolcu, uçak içinde taşkınlık yapmaya başladı. Kabin görevlilerinin uyarılarına aldırmayan Mısırlı yolcu, taşkınlığa devam etti.  Kabin görevlilerinin kaptan pilota haber vermesi üzerine, pilot, Mısırlı yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği kararına vararak, polisten yolcunun uçaktan indirilmesini istedi.  Boksör olduğu öğrenilen ve uçak içinde polise direndiği bildirilen Mısırlı yolcu, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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