-THY UÇAĞINDA RÖTAR İSTANBUL (A.A) - 08.01.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Toronto seferini yapacak uçaktaki teknik arıza nedeniyle yolcular 7 saat alanda bekledi. Alınan bilgiye göre, THY'nin saat 11.30'da İstanbul-Toronto seferini yapması planlanan TK 017 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağında teknik arıza meydana geldi. Uçak bakıma alınırken, Toronto'ya gitmek için havalimanına gelen yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Havalimanında mağdur olduklarını ifade eden yolcular, zaman zaman görevlilerle tartıştı. Yolcuların, tahsis edilecek başka bir uçakla saat 19.00'da Toronto'ya gidecekleri öğrenildi.