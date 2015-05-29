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THY uçağında radyoaktif sızıntı!

Hindistan basınında çıkan haberlerde, İstanbul'dan kalkan uçağın Yeni Delhi'deki özel bir hastane için tıbbi malzeme taşıdığı bildirildi

29 Mayıs 2015 14:50

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Havalimanı'nda THY'ye ait bir kargo uçağında radyoaktif sızıntı tespit edildiği bildirildi.

Tıbbi kargodaki radyoaktif malzemeden kaynaklanan sızıntının ardından bölge güvenlik şeridiyle çevrildi. Sızıntının ise kontrol altına alındığı açıklandı. Reuters'ın haberine göre, Hint yetkililer söz konusu radyoaktif maddenin, tıbbi tedavide kullanılan sodyum iyodid 131 olduğunu belirtti.

Hindistan basınında çıkan haberlerde, İstanbul'dan kalkan uçağın Yeni Delhi'deki özel bir hastane için tıbbi malzeme taşıdığı bildirildi.

 

Üzeri örtüldü

 

Bir havalimanı yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, sızıntının tıbbi bir sevkiyattan kaynaklandığını, olayın meydana geldiği bölgenin kordon altına alındığını ve sızıntıya neden olan materyalin üzerinin battaniyeyle kapatıldığını belirtti. Yetkililer, radyoaktif maddeden etkilenen olmadığını açıkladı. Ancak Hint basını, sızıntıya maruz kalan iki kargo görevlisinin kontrol için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Rajnath Singh, olayı haber alır almaz atom enerjisi uzmanlarının derhal bölgeye yönlendirildiğini söyledi. 

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