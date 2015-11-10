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THY uçağında radyasyon şüphesi

THY'nin İstanbul-Adana seferi sırasında yolcuların rahatsızlanması sonucu uçakta ölçüm yapılması istendi

10 Kasım 2015 14:53

Türk Hava Yolları’nın (THY) bu sabah yapılan İstanbul – Adana seferi sırasında yolcuların aldıkları bir koku yüzünden mide bulantısı ve baş dönmesi rahatsızlığı geçirmeleri sonrası uçak Adana’da radyasyon sızıntısı ihtimali üzerine karantinaya alındı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

DHA’dan Faik Kaptan ve Murat Çakır’ın haberine göre; yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilen THY’nin açıklamasında şöyle denildi:

"Bugün TK 2458 İstanbul- Adana seferini yapan uçakta yolcular bir koku aldıklarını beyan etmeleri üzerine kaptanı uçakta bir ölçüm yapılmasını istemiş. İlgili birimlere bilgi verilmiş ölçüm yapmış ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığının belirtmeleri üzerine uçak 1,5 saat gecikmeyle TK 2459 Adana- İstanbul seferi için yolcu alımına başlamıştır."

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