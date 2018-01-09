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THY uçağında pilot, uçuş harekât memuruyla kavga etti

Polisin tarafları sakinleştirmesiyle uçak yaklaşık iki saat rötarla Karaçi'ye hareket etti

09 Ocak 2018 18:39

Türk Hava Yolları'nın(THY) İstanbul-Karaçi seferini yapacak uçağın kaptan pilotu kalkıştan bir süre önce rahatsızlandı. Bunun üzerine nöbetteki kaptan pilot, uçuşa davet edildi. Uçakta fazla yolcunun bulunması nedeniyle uçuşun geçikmesine sinirlenen pilot ile uçuş harekât memuru arasında tartışma çıktı. Pilotun küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüşürken uçak yaklaşık 2 saat geçikmeyle Karaçi'ye hareket etti.

Airporthaber'in haberine göre dün yapılan TK708 sefer sayılı İstanbul-Karaçi uçağı sefere hazırlanırken uçağın mesul pilotu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine nöbetteki kaptan pilot Ü.D. uçuşa davet edildi. Uçağı teslim alan pilot Ü.D., uçuşta sayım sırasında bir yolcunun fazla olduğunun anlaşılması ve uçuşun gecikmesi üzerine sinirlendi.

Uçuş harekat memuru ile sözlü münakaşaya giren pilot Ü.D.’nin küfürlü konuşması üzerine harekat memuru ile pilot arasındaki tartışma büyüdü. Uçakta görevli diğer ekipler araya girdi ancak taraflar bir türlü sakinleşmedi. Bunun üzerine polis çağırıldı.

Polis tarafları ikna etti ve kavga tatlıya bağlandı. Uçak 2 saat 20 dakika gecikmeli de olsa Karaçi’ye hareket etti.

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