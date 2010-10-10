THY uçağında MANU'lu yıldızlar futbol oynadı

T24 - Barcelona'nın yıldızlarıyla çektiği reklam filmi büyük ses getiren THY, bu kez Manchester Unitedlı futbolculara uçak içinde futbol oynattı. Rooney, Berbatov, Evra, Scholes, Fletcher, van der Sar gibi starların yanında sürpriz ise efsanevi Sir Bobby Charlton'du.





Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyada 80 ülkede gösterime girecek yeni reklam filmi hazır.





Son yıllarda büyük ve prestijli anlaşmalara imza atan ve dünyanın en büyük 6. havayolu olan THY, dünya futbolunun efsane takımı Barcelona'nın yıldızlarının rol aldığı ve dünyada ses getiren reklam filminin ardından bu kez Manchester United'lı futbolcuları kamera karşısına geçirdi.





A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek için çekilen ve 12 dev adamın 5 bin metrede smaç bastığı reklam filminin ardından yeni reklamda Manchester Unitedlı starlar uçak içinde futbol oynadı.



''Gökyüzünde futbol maçı'' adı ile Manchester'da çekilen reklam filmi için bire bir boyutlarda gerçek bir yolcu uçağı inşa edildi. İki ay süren hazırlıkların ardından başlayan çekimler iki gün sürdü.





David Beckham gibi ünlü futbolcuların global kampanyalarının reklam filmlerini çeken Marco Grandia'nın yönetmenliğini yaptığı reklam filminde, futbolcuların oyun koçluğunu kareograf Billy Wingrove yaptı. Türk ve İngiliz prodüksiyon ekiplerinin ortak çalışması ile hayata geçirilen filmde, 115 kişilik bir ekip görev yaptı.



Bire bir boyutlarda inşa edilen bir uçağın içinde oynanan maçta Manchester United takımının yıldız oyuncuları Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Patrice Evra, Rafael, Fabio, Paul Scholes, Darren Fletcher, Darron Gibson, Anderson ve Edwin Van Der Sar boy gösteren isimler oldu. İkizler Rafael ve Fabio, THY reklam filminin çekimleri sırasında sempatik tavırları ile tüm ekibin neşe kaynağıydı.





Gökyüzünde maç için kamera karşısına geçen bir diğer önemli isim 17 yıl Manchester United forması ile top koşturan efsanevi futbolcu Sir Bobby Charlton'du. Sir Charlton, filmin sürpriz finalinde genç kuşak ile birlikte rol aldı.







Film 20 Ekim tarihinde uluslararası televizyon kanallarının ardından THY'nin uçtuğu 80 ülkede gösterime girecek.





Kotil: 2011 THY için dönüm yılı





THY Genel Müdürü Temel Kotil, yeni reklam filmi ve firmanın 2011 hedefleriyle ilgili şunları söyledi:







''Reklam filmimiz gösterime girdiğinde herkes bir kez daha THY'yi konuşacak. Barcelona'dan sonra dünyanın en önemli futbol yıldızları THY ile birlikte anılıyor. THY, sunduğu ürün ve hizmet kalitesiyle artık dünyada uçakla seyahat edenlerin tercih ettiği bir şirket haline geldi. 2011 yılı THY için çok farklı bir yıl olacak. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Şu anda ulaştığımız network büyüklüğü açısından dünya sıralamasında 8. havayolu şirketiyiz. Önümüzdeki yıl açacağımız hatlarla bu sıralamada daha önlere geleceğiz. Washington, Dakka, Vietnam, Atlanta, Şiraz, Basra, Valencia, Manila, Oran, Erbil, Toulouse, Guanzou, Novorsbirsk ilk etapta sefere başlayacağımız yeni hatlar arasında.





THY, geniş gövdeli uçak filosunu önümüzdeki yıl içerisinde iki katına çıkaracak. Şu anda 20 olan geniş gövdeli uçak filomuz, Airbus 330 ve Boeing 777 uçaklarının katılımıyla 2011 Eylül ayında 40 uçağa ulaşacak. Ayrıca filomuza yeni katılacak Boeing 737-900 uçaklarıyla Afrika'da daha çok noktaya, daha iyi maliyet avantajıyla ulaşacağız.







Uçuş ağımız ve bağlantılarımız yolculara daha az zamanda aktarma olanağı sunuyor. Ortadoğu ile Atlantik arasındaki uçuşlarda Ortadoğulu taşıyıcılara göre yüzde 12, Avrupa ile Orta Doğu arasında Avrupalı taşıyıcılara göre yüzde 7, Afrika ile CIS ülkeleri arasında Avrupalı taşıyıcılara göre yüzde 9 daha iyi bağlantı verebiliyoruz. Yeni uçaklarımızın katılımıyla 2011 yazından itibaren Amerika kıtası ve Uzak Doğu'daki sefer sayımızı ikiye katlayacağız. Diğer noktalarda da yüzde 20 büyüyeceğiz. Böylece bağlantı avantajımızı daha da iyileştireceğiz ve daha çok tercih edilir hale geleceğiz.







2011 THY için bir dönüm yılı olacak, farklı bir boyuta tırmanacağız. THY, daha geniş bir kapsama alanıyla kendisini tercih eden yolcularının beklentilerinin üzerinde sunacağı ürünle herkesi şaşırtacak. Yeni uçaklarımız filo yaşımızı gençleştirecek. Yeni business, comfort ve ekonomi sınıfındaki koltuklarımızla sunacağımız konforda oldukça iddialıyız. Uzun uçuşlarda başlattığımız ve şu anda New York, Johannesburg-Capetown, Bangkok, Narita, Osaka ve Şikago hatlarında uygulanan uçan şef büyük ilgi görüyor. Avrupalı yolculara hava taşımacılığının nasıl olması gerektiğini göstermek istiyoruz. 2011 yılında 5 yıldızlı havayolu olmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl iki havayolunun 5 yıldıza ulaşacağı ve bunlardan birinin de THY olacağı konuşuluyor. İnşallah Türkiye'nin markası THY, 5 yıldıza ulaşarak kalite yolunda dünya markası olacak. THY olarak son yıllarda elde ettiğimiz başarılarla zirveye tırmandık. Artık bir kademe daha yukarıdayız ve farklı zirveye ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni zirvelere de ulaşıp dünyanın ilk 10 havayolu şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz.''





