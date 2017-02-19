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THY uçağında bomba paniği

İstanbul-Toronto seferini yapacak uçakta İngilizce “Toronto sana bomba ile geliyorum” yazılı kağıt bulundu

19 Şubat 2017 00:09

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Toronto seferini yapacak olan uçağının tuvaletine bırakılan ve üstünde İngilizce olarak “ Toronto sana bomba ile geliyorum” yazan bir kağıt bulunması üzerine yolcular boşaltılıp güvenlik araması başlatıldı. Uçakta bomba notuna ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

DHA'da yer alan habere göre, THY’nin TK-17 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı 292 adet yolcusunu aldıktan sonra kapıyı kapattı. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden kabin memuru bir tuvaletin içinde İngilizce olarak yazılmış ve altında bir gülücük işaret olan “Toronto sana bomba ile geliyorum” yazılı kağıdı buldu.

Bunun üzerine kabin memur derhal pilotun yanına giderek kağıdı gösterdi. Uçağın kaptan pilotu durumu uçuş kulesi aracılığı ile polise iletti. Derhal uçakta bulunan 292 yolcu indirilerek dış hatlardaki 503 ve 504 nolu salonlara götürüldü. Uçak ise arama yapılması için açığa çekildi.

Atatürk Havalimanı emniyet yetkilileri 503 ve 504 nolu salonlardaki yolcuların el bagajı ve üst aramaların yapmaya başladı. Bu arada açığa çekilen uçaktaki bagajların da aşağıya indirilip aranmasının yapılacağı bildirildi. THY yetkilileri tüm güvenlik araması bittikten sonra yolcuların başka bir uçakla Toronto’ya gidecekleri bildirdi.

 

Uçakta bomba notuna ilişkin bir bulguya rastlanmadı 

 

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Toronto seferini gerçekleştirecek tarifeli uçağında bulunan bomba notunun ardından yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanamazken sefer için başka bir uçak planlandı. 

Bulunan not üzerine uçakta yapılan aramalar tamamlandı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmazken aramalar sürerken sefer için başka bir uçak atandı. Yolcular 19.15'ten itibaren yeniden uçağa alınmaya başlandı.

 

 

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