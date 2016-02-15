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THY uçağında 'bomba' paniği

THY'nin İstanbul-Sao Paulo uçağında 'Bomba' yazılı kağıdın bulunması üzerine uçak boşaltıldı

15 Şubat 2016 13:43

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sao Paolu seferini yapmak için hazırlanan tarifeli uçağında yolcu koltuğunun arka cebinde not bulundu. Çöp torbasının içindeki notta İngilizce "bomb" (bomba) yazması nedeniyle güvenlik araması yapıldı. 

Posta gazetesinde yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı'ndan Brezilya'nın Sao Paulo kentine hareket etmek için hazırlık yapılan THY'nin TK-15 sefer sayılı uçağının kabinindeki bir koltuk cebinde temizlik görevlilerince İngilizce "bomb" yazılı bir kağıt bulundu.

Bunun üzerine yetkililere haber verildi. Uçakta arama yapıldı. Aramalarda herhangi bir olumsuz durumun rastlanmadı.

Sao Paulo uçağı 2 saatlik bir gecikmeyle saat 10.45'de Atatürk Havalimanı'ndan kalktı. 

 

 

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