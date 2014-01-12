THY uçağında bomba araması

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Sao Paoulo seferini yapan yolcu uçağında koltukta bulunan sahipsiz tablet, bomba şüphesine neden oldu. Uçak bomba şüphesiyle Fas'ın Kazablanka Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları’nın TK-15 sefer sayılı TC-JIH kuyruk tescilli Airbus A340 tipi uçağı Sao Paoulo seferini yapmak üzere saat 09.30’da, 229 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. İbrahim Yıldız'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, uçak havalandıktan bir süre sonra koltukta sahipsiz bir tablet bulundu. Bunun üzerine kabin görevlileri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Uçağın kaptan pilotu uçakta bulunan sahipsiz tablet için 'bomba olabilir' şüphesiyle durumu Kazablanka Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Uçak yerel saatle 15.10’da havalimanına sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi twitterden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Ali Genç, Ist-Sou Paoulo seferini yapan uçağımızda sahipsiz bir tablet bulunmuş, gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanması için Casablancaya indirilmiştir. Yapılacak güvenlik aramasının ardından uçağımızın Sao Paulo'ya devamı planlanmaktadır dedi.