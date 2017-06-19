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THY uçağında bir yolcu darp edildi

Afgan yolcunun zor anları başka bir yolcu tarafından kaydedildi

19 Haziran 2017 21:28

Türk Hava Yolları'nın (THY) Londra-İstanbul seferini yapan uçağında tepki çeken bir darp olayı yaşandı. Bir yolcunun kaydettiği görüntülerde Afgan bir yolcunun sivil kıyafetli bir başka kişi tarafından darp edildiği görülüyor.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 17 Haziran tarihinde saat 16:20’de Londra-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında tepki çeken bir darp olayı yaşandı.

Ahtzaz Ali isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, kafası sert bir şekilde duvara bastırılan ve art arda darbelere maruz kalan Afgan yolcunun "gerçekten nefes alamıyorum" diyerek bağırdığı, kimi yolcuların da "Suratına yumruk atıyor. Bunu yapmaya hakkınız yok" sözleri ile Afgan yolcuya yapılan şiddete tepki gösterdiği görülüyor.

RT haber sitesinin de yayımladığı videoda, Afgan yolcuyu darp eden kişinin bir İngiliz yetkili olduğu iddia ediliyor.

İngiliz Güvenlik Güçleri tarafından sınır dışı edildiği zannedilen edilen Afgan yolcu “Lütfen bu görüntüleri basına gönderin. Afganım. İtalyan belgelerim var ama beni Afganistan’a geri gönderiyorlar” sözleriyle duruma isyan ettiği görülüyor.

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