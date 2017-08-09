THY uçağında 'Atatürk' krizi, pilotun anonsu yolcuların tepkisine neden oldu

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan THY uçağında pilot anons yaparken, 'Atatürk' adını söylemeden İstanbul havalimanı demesi üzerine yolcular tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan THY uçağında pilotun anons yaparken "Atatürk" adını söylememesi ve vatandaşların tepki göstermesi nedeniyle yaşanan olayları açıkladı.

TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde İlgezdi şunları anlattı:

"30 Temmuz 2017 tarihinde ABD Washington D.C çıkışlı THY'na ait TK 0008 nolu uçağın, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında pilot tarafından yapılan iki anonsta da inilecek havalimanından 'İstanbul Havalimanı' olarak bahsedilmiştir. Yolcular, hostese 'Atatürk Havalimanı'nın adı ne zamandan beri İstanbul Havalimanı oldu' şeklinde itirazlarda bulunmuştur. Kabin şefi duruma itiraz eden yolculara yaptığı açıklamada; 'iniş anonsunu 3. kaptanın yaptığını, hatanın tecrübesizlikten kaynaklandığını' söylemiştir"

CHP'li İlgezdi şu soruları sordu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, sistemli olarak toplumsal hafızadan silinmek istenmektedir. Bu davranışları sergileyenlerin ceza almaması yeni saldırıların önünü açmaktadır.

Bu çerçevede,

1. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın adı “İstanbul Havalimanı” olarak mı değiştirilmiştir?

2. 30 Temmuz 2017 tarihli TK 0008 nolu uçağın uçuş ekibi içerisinde yabancı uyruklu pilot bulunmakta mıdır? Söz konusu anons yabancı uyruklu bir pilot tarafından mı yapılmıştır?

3. 30 Temmuz 2017 tarihindeABD Washington D.C çıkışlı THY’na ait TK 0008 nolu uçakta yapılan anons ile ilgili soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Bu olay münferit bir olay mıdır? Yoksa uluslararası uçuşlarda “Atatürk” ismi kullanılmamakta mıdır?

4. Bu anonsu yapan pilot ile ilgili işlem başlatmayı düşünüyor musunuz? Anonsu yapan pilot, kaç uçuş gerçekleştirmiştir? Göreve ne zaman başlamıştır?

5. Anonsta “Atatürk” ismini kullanılmamasının amacı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü toplumsal hafızadan silme çabası mıdır?

6. THY bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu liderinin adını “tecrübesizlikten” unutan kaç pilot vardır? Bu pilotların acil bir durumla karşılaşıldığı vakit uçağı güvenli bir şekilde yere indirebileceğini düşünüyor musunuz?"