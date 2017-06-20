THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağı, yıldırım isabet etmesi üzerine acil iniş yaptı

THY'nın TK-427 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Tataristan'ın başkenti Kazan'a hareket ederken İstanbul hava sahasında etkili yağış nedeniyle yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine uçağın pilotu durumu İstanbul Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş çağrısında bulundu.

Bir süre hava da tur atarak yakıtını tüketen uçak uygun iniş ağırlığına gelince saat 23.30 sıralarında sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.

Daha sonra uçak bakım için THY teknik bakım hangarına alındı. Yolcular tahsis edilen yeni uçakla Kazan'a hareket etti.