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THY uçağına yıldırım çarptı

Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmayan uçak

16 Ocak 2017 18:32

İstanbul-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanı'ndan havalandı ve saat 13.40'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Türk Hava Yoları'nın TK-2552 sefer sayılı Airbus 321 tipi TC-JRC kuyruk tescilli uçağı Dalaman seferini yapmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Airbus 321 tipi uçak Dalaman Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmazken, uçak İstanbul yolcularını alarak Dalaman Havalimanı'ndan havalandı ve saat 13.40'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Airbus 321 tipi uçak​, Atatürk Havalimanı'na böyle iniş yaptı:

 

 

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