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THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

04 Nisan 2021 23:21

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Yapılan aramada ihbar asılsız çıktı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" dedi.

 

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