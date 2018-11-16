THY uçağına havada yıldırım isabet etti

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Kuveyt seferini yapmak için havalanan yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-772 sefer sayılı TC-JNS kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı Kuveyt seferini yapmak üzere dün saat 21.15'de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağa, havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirirken, geri dönüş için izin istedi. Uçak, Bursa üzerinde havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra saat 00.25’de Atatürk Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

(DHA)