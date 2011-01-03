-THY UÇAĞINA BOMBA İHBARI İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY), Lefkoşa-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Alınan bilgiye göre, Ercan Havalimanından kalkan THY'nin 5407 sefer sayılı Airbus 319 tipi uçağında, kalkıştan bir süre sonra kabin memuru tarafından koltuklardan birinde el yazısıyla ''uçakta bomba var, 45 dakika sonra patlayacak'' yazan bir pusula bulundu. Atatürk Havalimanı'na 20.15'te sorunsuz şekilde inen ve aralarında sanatçı Seda Sayan'ın da olduğu 105 yolcusu bulunan uçağın inişi öncesinde itfaiye apronda önlem aldı. Uçağın inişinin ardından yolcular tahliye edilirken, uçak apronda güvenli bir bölgeye çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerince uçağın içinde ve bagajlarda bomba araması yapılmaya başlandı. Öte yandan havalimanı polisince yolcuların el yazıları alınarak pusuladaki el yazısıyla karşılaştırılıyor.