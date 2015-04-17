Bomba ihbarı yapılan THY uçağı İstanbul'a dönüş yaptı

İstanbul-Basel seferini yapan THY uçağı bomba ihbarı nedeniyle Bulgaristan hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na döndü. Uçakta bomba imha uzmanları arama yaptı ve ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

MHP'li vekil Lütfü Türkkan da uçaktaki yolcular arasında yer alana isimlerdendi.

THY'nin İstanbul-Basel seferini yapmak için havalanan uçağı bomba ihbarı nedeniyle geri döndü. Uçak Bulgaristan hava sahasından dönerek saat 13.17'de Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın inmesinin hemen ardından DHMİ itfaiyesi uçağı park yerine kadar takip etti.

Uçak aranmak üzere apronda güvenli bir bölgeye çekildi. Bomba uzmanı ekipler uçağa girerek kabin içinde arama yapmaya başladı. THY'nin Serik isimli JHD kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağının içerisinde 'bomba var' yazılı bir kağıdın bulunduğu iddia edildi.