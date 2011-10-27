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THY uçağına asılsız ihbar İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2011 21:31

-THY uçağına asılsız ihbar İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kopenhag seferini yapan yolcu uçağı, Norveçli bir gazeteciye gönderilen ''THY uçağı kaçırılacak'' yazılı elektronik posta nedeniyle Kopenhag'a inişinde polis tarafından arandı. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Norveçli bir gazeteciye, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 09.40'ta kalkan ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a giden Boeing 737 tipi uçağın kaçırılacağı yolunda elektronik posta gönderildi.  ''THY uçağı kaçırılacak'' ifadesinin yer aldığı elektronik posta üzerine, TK 1783 sefer sayılı THY uçağı, saat 12.50'de Kopenhag Havalimanı'na inişinden sonra havalimanı polisi tarafından arandı.   Yapılan kontrollerin ardından ihbarın asılsız çıktığı anlaşılınca, THY uçağı İstanbul'a dönmek üzere Kopenhag'dan ayrıldı.

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