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THY uçağı 'yanlışlıkla' askeri üsse indi

Türk Havayollarının İstanbul-Tiflis seferini yapan uçağı, yanlışlıkla Tiflis Havaalanı yakınındaki eski askeri üsse indi.

09 Nisan 2009 03:00

Türk Havayollarının İstanbul-Tiflis seferini yapan TK-1382 sefer sayılı uçağı, yanlışlıkla Tiflis Havaalanı yakınındaki eski askeri üste bulunan piste iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tiflis seferini yapan yolcu uçağı, Tiflis Havalimanı'na yaklaşma sırasında yanlışlıkla askeri meydana indi. Askeri üs geçen yıl Rusya-Gürcistan arasında yaşanan savaş sırasında Rus Hava Kuvvetleri uçakları tarafından bombalanmıştı.

Bugün saat 13.20'de 69 yolcusu ile İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan `TK1382' sefer sayılı Boeing 737-800 tipi `Kastamonu' adlı yolcu uçağı Tiflis Novo Alexeyevka Uluslararası Havalimanı için alçalmaya başladı. Yaklaşma sırasında uçak yanlışlıkla sivil havalimanı ile aynı doğrultuda pistlere sahip askeri üsse indi. Askeri üssün başkent Tiflis'e 16 kilometre uzakta olduğu belirtildi.

Uçak savaş zamanı bombalanan ancak kısa sürede tamir edilen piste emniyetle indi. Gürcistan sivil havacılık otoritesi soruşturma başlatırken uçaktaki 64 yolcu, iki otobüsle Tiflis havaalanına götürüldü. Hava karardığı için uçağın bugün kalkamayacağı, yarın Tiflis havalimanı
kulesinin yönlendirmesiyle İstanbul'a dönmesinin planlandığı bildirildi.

THY'nin konunun soruşturması sürdüğü için İstanbul'dan askeri üsse boş uçak yolladığı, bu uçağın yolcularını alıp Tiflis Alexeyevka Uluslararası Havalimanı'na götüreceği daha sonra da dönüş yolcularını İstanbul'a uçurağı öğrenildi. THY yetkilileri de olayla ilgili soruşturma başlattı. 
Uçağın teknik bir sorundan dolayı zorunlu iniş yaptığı düşünülmüyor.

Tiflis Havalimanı, 1 Kasım 2005 tarihinden bu yana aynı zamanda İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanları'nı da işleten TAV Holding tarafından işletiliyor.

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