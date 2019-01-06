THY uçağı, Ukrayna'da pistten çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) Lviv (Ukrayna) -İstanbul seferini yapacak uçağının kalkış öncesinde pistten çıktığı belirtildi.

Lviv Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre TK442 sefer sayılı Boeing 737-800 (TC-JVI) tipi THY uçağı, kalkış için taksi yaptığı sırada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toprak alana çıktı.

Uçaktaki 59 yolcu ve 6 mürettebat yara almazken yolcular olayın ardından havalimanı terminaline çıkarıldı.

Bu arada havalimanında iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu, Lviv Havalimanı'na giden uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği kaydedildi.