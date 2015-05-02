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THY uçağı seferine kuş engeli

Adıyaman-İstanbul seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağı, motor bölümüne giren kuş nedeniyle havalanamadı

02 Mayıs 2015 21:07

Adıyaman'dan İstanbul'a gitmek üzere uçuşa hazırlanırken motor bölümüne kuş giren Türk Hava Yolları (THY) uçağının seferi ertelendi. Alınan bilgiye göre, THY'ye ait uçak, İstanbul seferini yapmak üzere saat 12.30'da Adıyaman Havalimanında yolcu alımını tamamladı.

Kalkış için hazırlanan uçağın motor bölümüne kuş girdi. Bu durumun teknik arızaya neden olması üzerine kaptan pilot kalkıştan vazgeçti. Yolcular, park pozisyonuna çekilen uçaktan indirildi. Terminale alınan uçaktaki sorunu gidermek için Şanlıurfa Hava Yolları ekibinden yardım talep edildi.

Yetkililer, uçaktaki çalışmanın devam ettiğini ve kalkış saatinin bilinmediğini belirtti.

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