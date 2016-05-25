THY uçağı havada arızalandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağı, sefer sırasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı'na döndü.

Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket eden THY uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Kaptan pilot, uçağın Atatürk Havalimanı'na dönebilmesi için kule ile irtibata geçti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak saat 17.15'te havalimanına sorunsuz iniş yaptı.

Uçak, kontrol için teknik hangara alındı. Yolcular başka bir uçakla Antalya'ya hareket etti.

Uçakta, 26 Mayıs Perşembe günü Antalya Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemek üzere bu kente giden Galatasaray'ın milli futbolcusu Hamit Altıntop ile ailesinin de yer aldığı öğrenildi.