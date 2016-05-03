T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY uçağı pistten çıktı

Pistten çıkan uçaktaki yolcular ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi

03 Mayıs 2016 07:11

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan içinde 143 yolcu ve 7 bebek ile hareket eden THY uçağı, Türkiye saati ile 20.33'te Kosova’da Priştine Havalimanı’na teker koydu. TC-JFY tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, pisti terk ettikten sonra taksi yoluna dönüşü sırasında yağış nedeniyle kayarak toprak alana çıktı.

DHA’daki habere göre, uçaktaki yolcular ön kapılara yaklaştırılan merdivenler yardımıyla indirildi ve otobüslere alınarak terminale götürüldü. Yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Priştina Havalimanı kurtarma ekipleri uçağın çekilmesi için çalışma başlattı.

ETİKETLER

türk hava yollarıturkish airlinesuçak kazasıthy uçağı pistten çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24