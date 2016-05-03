THY uçağı pistten çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan içinde 143 yolcu ve 7 bebek ile hareket eden THY uçağı, Türkiye saati ile 20.33'te Kosova’da Priştine Havalimanı’na teker koydu. TC-JFY tescilli Boeing 737-800 tipi uçak, pisti terk ettikten sonra taksi yoluna dönüşü sırasında yağış nedeniyle kayarak toprak alana çıktı.

DHA’daki habere göre, uçaktaki yolcular ön kapılara yaklaştırılan merdivenler yardımıyla indirildi ve otobüslere alınarak terminale götürüldü. Yolcu ve mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Priştina Havalimanı kurtarma ekipleri uçağın çekilmesi için çalışma başlattı.