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THY uçağı moturu yanarken görüntülendi

Tokyo’da geçen yıl kalkışta kuş sürüsüne dalınca sağ motoru alev alan THY uçağının görüntüsü ortaya çıktı.

06 Aralık 2011 02:00

T24 - Tokyo’da geçen yıl kalkışta kuş sürüsüne dalınca sağ motoru alev alan THY uçağının görüntüsü ortaya çıktı.



Yer, Tokyo Norita Havalimanı. İddiaya göre, tarih 21 Mart 2010 ve motoru yanan uçak da Türk Hava Yolları’nın TC-JJB tescilli Boeing 777 tipi uçağı. Tokyo Narita Havalimanı’ndan kalkan uçak henüz iniş takımlarını dahi toplamamışken kuş sürüsünün içine giriyor.

Havacılık fotoğrafları çeken Japon fotoğrafçı Somutamu ise tesadüfen 337 yolcu kapasiteli uçakta yaşanan bu tehlikeli anlara tanıklık ediyor. Alevler içindeki uçağın fotoğrafını çekmeyi başaran Somutamu, bunu ilk olarak kendi blogunda yayınladı.

Fotoğraf olaydan tam bir buçuk yıl sonra önceki gün uluslararası Airliners.net adlı fotoğraf sitesinde yayınlandı.

Fotoğrafın altında Somutamu’nun şu cümlesi de eklendi: “Aniden motorun yandığını gördüm. Gerçekten çok heyecanlandım ama bu arada bu fotoğrafı çekmeyi de başardım.” Türk Hava Yolları, fotoğrafı yalanlamadı.


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