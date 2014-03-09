THY uçağı Kopenhag'a zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Los Angeles seferini yapan Türk Hava Yoları'na ait yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması sonucu Kopenhag Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Hürriyet gazetesinden İbrahim Yıldız’ın haberine göre, THY'nin TK-9 sefer sayılı TC-JJN kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı 281 yolcusuyla Los Angeles seferini yapmak üzere bugün saat 13.05'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın havalanmasından bir süre sonra uçakta bulunan bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekipleri durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Pilot bunun üzerine Danimarka'nın Kopenhag Havalimanı'na iniş yapma kararı aldı. THY uçağı saat 15.10'da Kopenhag Havalimanı'na iniş yaparken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uçağın bir süre sonra Los Angeles seferini yapmak üzere yeniden havalanacağı öğrenildi.