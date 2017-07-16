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THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı

49 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Wedad Omer, uçak içerisinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi

16 Temmuz 2017 16:34

Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Cidde seferini yapan uçak, bir yolcunun kalp krizi geçirmesi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye acil iniş yaptı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul'dan Cidde'ye giden THY uçağında Suudi Arabistan vatandaşı olan 49 yaşındaki Wedad Omar, uçuş sırasında kalp krizi geçirdi. Uçak mürettebatı yolcunun durumu ile ilgili pilotları bilgilendirdi. Kaptan pilot acil iniş için havalimanı yetkililerine başvurdu. Uçak Kahire Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcuya müdahale etmek için bir doktor hemen uçağa bindi. Ardından tedavi altına almak için hastaneye kaldırıldı.

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