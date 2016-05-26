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THY uçağı Belgrad'a acil iniş yaptı

Uçağın kaptanı, sahipsiz cep telefonu bulunması nedeniyle acil iniş istedi

26 Mayıs 2016 14:07

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan yolcu uçağı, kabin içerisinde sahipsiz cep telefonu bulunması nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a acil iniş yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, THY’nin İstanbul-Londra seferini yapan TK-1979 sefer sayılı, Boeing 777-300ER tipi, TC-JII kuyruk tescilli uçağı saat 09.33’de 298 yolcusuyla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Uçak, Romanya Hava Sahası üzerindeyken kabin içerisinde sahipsiz bir cep telefonu bulundu.Kabin memurları durumu kaptan pilota bildirirken uçak Belgrad’a doğru dönerek alçalmaya başladı.

Uçağın kaptan pilotu Belgrad Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, polis ekipleri uçağın kabin ve kargo bölümünde aramalara başladı.

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THYAcil inişSırbistanBelgrad

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