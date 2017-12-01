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THY UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI’NA ACİL İNİŞ YAPTI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA) Antalya-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları’na(THY) ait yolcu uçağı, kumanda arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı

01 Aralık 2017 04:00

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Antalya-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları’na(THY) ait yolcu uçağı, kumanda arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre; Türk Hava Yolları’nın TC-JFU kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Moskova seferini yapmak üzere 22.00 sıralarında Antalya Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, İstanbul Hava Sahası üzerinden Karadeniz’e doğru ilerlediği sırada kumanda arızası meydana geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Kumanda arızası meydana geldiği öğrenilen THY uçağı saat 23.58’de Atatürk Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. 
 

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