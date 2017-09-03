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THY uçağı, arıza nedeniyle Iğdır'dan havalanmadı

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'dan İstanbul'a gidecek THY'ye ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle havalanmadı

03 Eylül 2017 17:29

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'dan İstanbul\'a gidecek THY\'ye ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle havalanmadı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı\'ndan saat 09.15\'de Atatürk Havalimanı\'na hareket etmesi gereken TK 2719 sefer sayılı uçak, teknik arıza nedeniyle havalanmadı. Teknik arıza giderilemeyince yolcuların mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir uçak talep edildi. Bekleyen yolculara ise lğdır Havalimanı\'nda ikramlarda bulunuldu. Havalimanında bekleyen 200 yolcuya, saat 16.00\'da gelecek başka uçakla İstanbul\'a götürülecekleri bildirildi.

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