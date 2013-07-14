THY uçağı Ankara'ya zorunlu iniş yaptı

THY’nin Trabzon’dan İstanbul’a gidecek TK-2833 sefer sayılı TC-JFI kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi “Sivas” adlı uçağı saat 18:00’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Uçakta, kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine uçağın pilotu Ankara Esenboğa Havalimanı Uçuş Kontrol Kulesi ile bağlantıya geçerek arızayla ilgili zorunlu iniş yapmak için izin istedi. Saat 19:25’de Ankara’ya sorunsuz bir iniş yapan uçak bakıma alınırken yolcular da terminale alındı. Arızanın giderilemeyecek olması halinde THY’nin yolcular için başka bir uçak tahsis edeceği öğrenildi.