THY: Türkiye-İsrail arası haftalık 89 sefer yapılacak

Türkiye ile İsrail ilişkileri normalleşme sürecinde devam ederken; Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet İsrail uçuşlarını arttıracaklarını açıkladı. Yazın İsrail-Türkiye arası haftalık 89 sefer yapılacağı belirtildi. Sefer yapılacak şehirler arasında İstanbul, Antalya ve Muğla bulunuyor.

Şalom'da yer alan habere göre; THY şu anda Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na günlük 6 uçuş, THY'ye ait AnadoluJet ise, Ben Gurion Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na günlük 2 uçuş olmak üzere haftalık toplamda 56 uçuş gerçekleştiriyor.

THY, 13 Haziran itibarı ile İstanbul Havalimanı’ndan Tel Aviv'e günlük 7 uçuş, 11 Temmuz itibarı ile de günlük 8 uçuş yapılacağını açıkladı.

AnadoluJet ise, 28 Nisan itibarı ile Tel Aviv-Antalya arası günlük 1, 17 Haziran itibarı ile günlük 2, 22 Haziran itibarı ile Tel Aviv-Dalaman arası haftalık 5 uçuş yapılacağını belirtti.

Turizmin arttığı yoğun yaz döneminde toplamda haftalık 89 sefer yapılması planlanıyor.