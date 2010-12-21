THY türbana yeşil ışık sinyali

T24 - THY yayınladığı genelgede personelin türban takmasını engelleyen “saçlar daima açık olacaktır” ifadesi çıkardı



THY’de 26 Kasım’da yayınlanan yeni kıyafet genelgesinde, daha önceki genelgede personelin türban takmasını engelleyen “saçlar daima açık olacaktır” ifadesi çıkarıldı. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



YÖK’ÜN geçen ayki genelgesinden sonra fiili türban serbestisi sürerken, Türk Hava Yolları da (THY) yayımladığı genelgeyle türbana yeşil ışık yaktı. 26 Kasım 2010 tarihinde Genel Müdür Temel Kotil imzasıyla, yayınlanan genelgede üniforma giyme zorunluluğu bulunmayan çalışanlarla ilgili kurallar ayrıntılı olarak açıklandı. Genelgede personelin türban takmasını engelleyen 13 Mayıs 2010 tarihli genelgedeki, “Görev mahallinde saçlar daima açık, düzgün taranmış veya toplanmış olacaktır” ifadesinin çıkarıldığı görüldü.



Yeni genelgede Tepeden tırnağa çok detaylı belirlenen kurallar arasında saçlarla ilgili hiçbir ifadeye yer verilmedi. Genelgenin yayınlanmasından hemen sonra bazı birimlerde perukla gelen personelin türbanla gelmeye başladığı görüldü. Özellikle Bilgi İşlem Departmanı ve Verimli Kaynak Kullanımı birimlerinde daha önce türbanını kapı önünde çıkaran personelin genelgeden sonra türbanıyla çalışmaya başladığı belirtiliyor.





12 bin 500 personel



THY’de yaklaşık 2 bin pilot, 4 bin 800 kabin memuru toplam 12 bin 530 personel görev yapıyor. Pilot, kabin, bilet satış ve yer hizmetleri personeli üniforma giyiyor. Genel Müdürlük, kargo, Verimli Kaynak Kullanımı, Bilgi İşlem, Eğitim Başkanlığı gibi birimlerde ise üniforma giyilmiyor.