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THY, tüm yurt dışı seferlerini durdurdu; iç hatları İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirlere olacak şekilde sınırlandırdı

28 Mart 2020 06:54

 Türk Hava Yolları (THY), iç hat seferlerinin İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını ve tüm yurt dışı seferlerinin ise durdurulduğunu açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Korona virüsü ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kargo seferlerinin ise devam edeceği bildirildi.

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