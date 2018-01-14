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THY, Trabzon seferlerini iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) TRABZON Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pissten çıkan yolcu uçağı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı

14 Ocak 2018 04:06

Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL,(DHA) TRABZON Havalimanı\'na iniş yaptıktan sonra pissten çıkan yolcu uçağı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bu sabah saat 08.00\'a kadar kapalı olacak havalimanı nedeniyle seferler yapılamayacak. Türk Hava Yolları da, Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'na ve İstanbul Atatürk Havalimanı\'na yapacağı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. 
THY yaptığı duyuruda,  Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na dün saat 23.25\'te kalkması gereken TK-2831 seferi,  bugün saat 07.45\'te  TK-2839 seferini  ve Sabiha Gökçen Havalimanı\'na saat 06 .00\'da Anadolujet Hava Yollarını\'nın yapacağı  THY-7439 seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı. Bu arada Esenboğa Havalimanı\'na Anadolujet Hava Yolları\'nın saat 06 .10\'da THY-7069 seferi de iptal edildi.

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