THY Teknik yurtdışında da hizmet vermek istiyor

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) HAVAYOLU şirket yöneticileri Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda düzenlediği akşam yemeğine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman, Atlas Global Genel Müdürü Sermed Temizkan, Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ve Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan katıldı.

YURT DIŞINDA HANGAR

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yemekte yaptığı konuşmada, THY Teknik A.Ş\'nin yeni havalimanında da hizmet vereceğini ve Atatürk Havalimanı\'nda bulunan tesislerin desteğinin süreceğini belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye’de sivil havacılık alanında yaşanan yenileşme ve dönüşüm süreci düşünüldüğünde havacılık dünyasında liderliğin Avrupa’nın eski şehir ve başkentlerinden ülkemizin gelişen hava alanlarına ve havayolu şirketlerine geçmesi doğal bir sonuçtur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yükselen Yeni Havalimanımız da küresel havacılıkta çıtayı ulaşılması güç bir noktaya taşımaktadır. Bizi bu ulaşılması güç noktaya taşıyan gücün kaynağı buradaki tüm iş ortaklarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın heyecanı ve emeğidir. Bugüne kadar bize güvenen iş ortaklarımıza yeni havalimanına taşınma sürecinde de aynı kalitede hizmet sağlayacağımızın güvencesini vermek isterim. Bu taşınma sürecinde bugüne kadar gerçekleşmiş başarılı ve başarısız projeleri çok iyi inceledik. Zihnimizde her an bir taşınma simülasyonu yaşıyoruz. Hangarlarımızı nicelik ve nitelik bakımından bugüne göre değil yarınlara göre tasarlıyoruz. Bu konuda iş ortaklarımızın beklentilerini de yeni tasarımın harcına ekliyoruz. Bunun yanında yeni havalimanındaki tesislerimiz arzu ettiğimiz noktaya gelene kadar Atatürk Havalimanı’ndaki tesislerimiz de destek noktası olarak hizmete devam edecektir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni havalimanına aksaklık yaşamadan taşınacak ve orada daha geniş kapasite ile hizmet verecektir, özellikle geniş gövdeli uçak kapasitemizi fark yaratacak şekilde büyütüyoruz.\"

Aycı, yurtdışında da hangarlar inşa etme niyetinde olduklarını sözlerine ekleyerek, \" Yeni dönemde yalnızca ülkemizde değil, yurt dışında da hangarlar inşa ederek sizlere hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin tüm bunların dışında bir vizyonu daha var o da sektörümüzde dışa bağımlılığı azaltacak teknolojiler geliştirmektir. Bu rekabet ortamında, dijital dönüşümün yaşandığı bu çağda biz de dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Bu alanda artık dışa bağımlı olarak zaman kaybetmenin devri geçmektedir. Kontrolü ele alma zamanı geldi. Önümüzdeki dönemde yeni adımları hep birlikte atacağız. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin bu noktalara gelmesinde ve bu vizyonu kazanmasında emeği olan iş ortaklarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim ” diye konuştu.

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