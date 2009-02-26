THY: Teknik bakımlar prosedürlere uygun

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na iniş sırasında düşen "Tekirdağ" isimli uçağın teknik bakımlarının prosedürlere uygun yapıldığını bildirdi.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "25 Şubat 2009 tarihinde TK 1951 seferini yapan İstanbul-Amsterdam uçağıyla ilgili bazı yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur" ifadesine yer verildi.



Kaza geçiren uçağın 2002 yılı modeli olup, en son C bakımının 22 Ekim 2008 tarihinde, A bakımının ise 19 Şubat 2009 tarihinde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



Parça değişimi sonrası 8 iniş-kalkış yaptı



"Uçağın teknik bakımları prosedürlere uygun yapılmıştır. A bakımı sonrası son uçuşuna kadar 52 saat uçuş gerçekleştirmiştir. Uçağın tüm bakımları belirlenen programa göre yapılmıştır.



Haberlerde belirtilen 23 Şubat tarihindeki Madrid seferi öncesi yaşanan olay ise taksi esnasında uçağın pilotu 'Master Caution Light (Ana ikaz lambası)' arızası bildirince uçak seferden alınmış ve aynı gün arızanın kaynağı olan parça değiştirilerek uçak sefere verilmiştir. Bu değişimden sonra uçak 8 iniş-kalkış yapmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.



Haberlerde yer alan flaplarla ilgili konu ise 28 Ekim 2008 tarihinde sol krueger flapın topraklama cihazı (Bonding Jumper) değiştirilmesidir. Yapılan işlemden sonra uçak seferlerine sorunsuz devam etmiştir."



Açıklamada, "Uçuş emniyeti konusunda tavizsiz çalışmalarını yürüten THY tüm uçaklarında uçak imalatçısı, ulusal ve uluslararası otoritelerin direktifleri doğrultusunda uyguladığı bakım süreçlerini bu uçağımızda da uygulamıştır" denilerek, zaman zaman oluşabilecek bu türden teknik arızalardan yola çıkılarak yapılan haberlerde kamuoyunun yanlış algılamasına neden olabilecek yorumlardan kaçınılması istendi.



Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü yaşandığı kaydedilen açıklamada, "THY ailesi olarak kazada yaşamını yitiren yolcularımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

