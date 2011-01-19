-THY TEKNİK A.Ş'DE GREVE DOĞRU İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), THY Teknik A.Ş'de, 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde resmi arabulucu gözetiminde sürdürülen görüşmelerde de anlaşma sağlanamaması üzerine alınan grev kararı 24 Ocakta işyerine asılacak. Hava-İş Sendikasından yapılan açıklamada, THY Teknik A.Ş 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi konusunda oluşan uyuşmazlıkla ilgili resmi arabulucu raporunun 11 Ocakta sendikaya tebliğ edilmesi üzerine, grev kararı ile ilgili işlemlerin başlatıldığı belirtildi. Sendika Başkanlar Kurulu ve Temsilciler Kurulu toplantısında, sürecin ele alınarak, değerlendirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: ''Grev kararı ilanının, 24 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da THY Teknik A.Ş eski hangar giriş kapısında (THY apron bina tarafı) yapılmasına karar verilmiştir. Hava-İş Sendikası, işverence haksız bir şekilde 20 ay geciktirilen toplu iş sözleşmesi süreci konusunda sorunun masada çözümlenmesi için büyük çaba sarfetmiş, ancak işverence getirilen şartlı teklifler ve temel taleplerimizin yok sayılması nedeniyle süreç, grev kararı aşamasına gelmiştir. Hava-İş sendikası, üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması için eşit şartlarla her türlü diyaloğa açık olduğu kadar, her türlü yasal, demokratik haklarını çekinmeden kullanma konusunda da kararlıdır.'' Öte yandan, Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, THY Teknik A.Ş 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi uyuşmazlığıyla ilgili resmi arabulucu raporunun 11 Ocakta sendikaya ulaştığını hatırlatarak, yasal süreç gereği 24 Ocak Pazartesi günü grev kararının iş yerine asılmasının ardından, 60 günlük süre içinde bir anlaşma sağlanamaması durumunda 6 gün önce işverene haber vermek koşuluyla greve gidilebileceğini bildirdi.