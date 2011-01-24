-THY TEKNİK A.Ş, HAVA-İŞ İLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasında 15 Eylül 2010 tarihinde başlayan 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde anlaşmaya varıldı. Hava-İş Sendikasının internet sitesinden yapılan duyuruda, ''21 Ocak'ta işveren yetkililerinden gelen uyuşmazlıkla ilgili görüşme teklifi üzerine Sendika Genel Başkanımız ve THY Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanının katıldığı toplantıda alınan kararla, 22 Ocak 2011 tarihinde teknik düzeyde görüşmeler yeniden başlatılmış ve bu görüşmelerde gelinen son nokta tüm kurullarımızla birlikte değerlendirilmiş, 23 Ocak 2011 tarihinde oy birliği ile sözleşmenin imzalanmasına karar verilmiştir'' denildi. Açıklamada, 2,5 yılı kapsayan sözleşmeye göre çalışanlara, çıplak ücrette ve vardiya primlerinde kümülatif olarak birinci yıl için yüzde 10,2, 2. Yıl yüzde 11,3 oranında toplam ücret artışı sağlandığı ifade edildi. Toplu iş sözleşmesinin 24 aylık süresinin fiilen aşılması dikkate alınarak 5. altı aylık bir dönemin daha toplu iş sözleşmesi yürürlük süresine eklendiği belirtilen açıklamada, 5. altı ayda yüzde 4 oranında ücret artışı sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, sosyal haklarda da iyileştirmeler ve artışlar sağlandığı belirtildi. Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile THY Teknik A.Ş. arasında, 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık olması üzerine gidilen ara bulucuda da anlaşma sağlanamaması üzerine bugün grev kararının ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.