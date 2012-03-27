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THY Suriye seferlerini durduruyor

THY resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden 1 Nisan dan itibaren İstanbul-Şam-İstanbul uçuşlarına rezervasyon yapmamaya başladı

27 Mart 2012 14:13

 

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un geri çekerek Şam Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasının ardından Türk Hava Yolları da bu ülkeye yaptığı seferleri durdurmaya hazırlanıyor
 
Enver Alas'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Suriye’nin başkenti Şam’a haftanın her günü karşılıklı olarak seferler gerçekleştiren THY, 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren bu uçuşlara bilet satış ve rezervasyon işlemlerini durdurdu. Bu ayın sonuna kadar Şam seferlerine devam edeceği belirtilirken, THY de resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden 1 Nisan’dan itibaren İstanbul-Şam-İstanbul uçuşlarına rezervasyon yapmamaya başladı. 
 
Bir süre önce Fransız Havayolu şirketi Air France ve Suudi Arabistan Havayolları ülkede gerginliğin artması üzerine seferlerini durduğunu açıklamıştı.
 
 

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