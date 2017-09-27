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THY: Süleymaniye ve Erbil uçuşları devam ediyor

  Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Süleymaniye ve Erbil kentlerine yapılan uçuşlarla ilgili kendilerine bir resmi bildirim olmadığını açıklayarak uçuşların devam ettiğini bildirdi

27 Eylül 2017 15:13

 

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Süleymaniye ve Erbil kentlerine yapılan uçuşlarla ilgili kendilerine bir resmi bildirim olmadığını açıklayarak uçuşların devam ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak THY  Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Çeşitli basın-yayın organlarında Irak Sivil Havacılık Kurumu’nun Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarını 29 Eylül  tarihi itibariyle uluslararası hava trafiğine kapatacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu konuda Türk Hava Yolları’na iletilmiş resmi bir bildirim olmamakla birlikte bu iki kente olan tüm tarifeli uçuşlarımız planlandığı şekilde gerçekleştirilmektedir.”

 

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