THY, sokağa çıkma yasağı olan Şırnak’a iptalleri uzattı

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sokağa çıkma yasağı hala devam ederken Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarını bugün de iptal etti. Firmanın sitesinden yaptığı açıklamada Şırnak’a uçuşların operasyonel nedenlerden dolayı iptal edildiğini söyledi.

Resmi açıklama şöyle:

'Şırnak Yolcularımızın Dikkatine

Değerli yolcularımız,

Operasyonel nedenlerden aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.'' denildi.

İptal olan seferler

16.12.2015 TK2666 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 07:00 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 09:15

16.12.2015 TK2667 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 10:10 (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı 12:35

16.12.2015 TK7268 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 10:40 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 12:40

16.12.2015 TK7269 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 13:10 (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı 15:20

16.12.2015 TK7190 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 14:05 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 15:40

16.12.2015 TK7191 (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 16:10 (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı 17:50