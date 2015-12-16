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THY, sokağa çıkma yasağı olan Şırnak’a iptalleri uzattı

Şirket, uçuşlar ile bilgi alınmadan havalimanına gelinmemesini istedi

16 Aralık 2015 15:38

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sokağa çıkma yasağı hala devam ederken Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarını bugün de iptal etti. Firmanın sitesinden yaptığı açıklamada Şırnak’a uçuşların operasyonel nedenlerden dolayı iptal edildiğini söyledi. 

Resmi açıklama şöyle:

'Şırnak Yolcularımızın Dikkatine

Değerli yolcularımız,

Operasyonel nedenlerden aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.'' denildi.

 

İptal olan seferler

16.12.2015    TK2666    (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı    07:00    (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı    09:15

16.12.2015    TK2667    (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı    10:10    (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı    12:35

16.12.2015    TK7268    (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı    10:40    (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı    12:40

16.12.2015    TK7269    (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı    13:10    (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı    15:20

16.12.2015    TK7190    (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı    14:05    (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı    15:40

16.12.2015    TK7191    (NKT) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı    16:10    (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı    17:50

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