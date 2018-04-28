THY seçim için biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları, yolculardan gelen talep üzerine yolcuların biletlerini seçim için ücretsiz değiştirecek. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Halkımızın herhangi bir sıkıntıda kalmadan oyunu kullanabilmesi için biletlerini ücretsiz değiştirme kararı aldık" dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre Ekşi, "Türkiye'yi ilgilendiren ve halkımızın menfaatine olan konularda hemen düzenleme yapıyoruz. Halkımızın herhangi bir sıkıntıda kalmadan oyunu kullanabilmesi gerekiyor. THY de kendi üzerine düşen görevi zamanında yerine getirmiş oldu" diye konuştu.

Bilal Ekşi Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da yaptığı konuşmasında 2017'de THY'nin faaliyet kârında son sekiz yılın rekorunu kırdığını hatırlatarak, 2018'de yolcu sayısında da yüzde 11-12 oranında büyüme öngördüklerini aktardı. Rezervasyonların da iyi gittiğini kaydeden Ekşi, 2018'in rekorlar yılı olacağını ifade etti.

İstanbul'un 3'üncü havalimanının 29 Ekim'de açılacağını aktaran Ekşi, "Yeni havalimanı 200 milyon yolcu kapasitesiyle Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY'nin de daha fazla büyümesini sağlayacak" dedi.