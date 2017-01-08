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THY sabaha kadar seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları, yarın saat 09.00'a kadar yalnızca 9 seferini gerçekleştirecek

08 Ocak 2017 02:44

Türk Hava Yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın saat 09.00'a kadar 9 sefer hariç Atatürk Havalimanı'ndan yapacağı iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirmeme kararı aldı.

THY, uçuş ekiplerine gönderilen bilgi notunda, iptal edilmeyen aşağıdaki uçuşlardaki ekiplerin havalimanına gelmesi istendi.

Yapılacak seferler şöyle:

TK5110 İstanbul Atatürk-Cidde. Kalkış: 04.00
TK1821 İstanbul Atatürk - Paris Charles de Gaulle. Kalkış: 08.00
TK1629 İstanbul Atatürk - Münih. Kalkış: 08.10
TK003 İstanbul Atatürk - New York JFK. Kalkış: 08.25
TK1979 İstanbul Atatürk - Londra Heathrow. Kalkış: 08.40
TK1857 İstanbul Atatürk - Madrid. Kalkış: 08.45
Tk1873 İstanbul Atatürk - Milano. Kalkış 09.05
TK1951 İstanbul Atatürk - Amsterdam. Kalkış: 08.55
TK1523 İstanbul Atatürk - Düsseldorf. Kalkış: 09.00


THY Basın Müşaviri Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu

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