THY rötarda Avrupa birincisi

Atatürk Havalimanı’nın yetersizliği THY’yi rötar şampiyonu yaptı. Zarar 110 milyon doları buldu. Atatürk Havalimanı da rötar ve iptalde Avrupa ikincisi oldu.



İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki güney rüzgârlarından dolayı meydana gelen rötar ve iptaller, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli ve en büyük kapısı konumundaki havalimanına rekor kırdırdı.

Haberturk'ün haberine göre, Atatürk Havalimanı, Avrupa’nın en çok rötar yapan havalimanı, THY de en rötarlı havayolu oldu. ABD merkezli uçakların iniş-kalkış saatlerini veren Flightstats’ın verilerine göre geçtiğimiz hafta Avrupa’nın en rötarlı havalimanı Atatürk Havalimanı olarak gösterildi.

Yayınlanan analize göre geçtiğimiz hafta Atatürk Havalimanı’nda 1437 uçak gecikmeli iniş, 1511 uçak da gecikmeli kalkış yaptı. Gelişlerde 90 ve gidişlerde de 90 olmak üzere Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta 180 sefer iptali oldu.

Lodos nedeniyle zor günler geçiren İstanbul Atatürk Havalimanı toplam 2 bin 948 sefer gecikmesiyle Avrupa’nın en rötarlı havalimanı haline geldi. Atatürk Havalimanı’ndan sonra en çok rötarlı havalimanı 2 bin 618 seferle Londra Heathrow ve 2 bin 415 sefer gecikmesiyle Frankfurt Havalimanı oldu. Frankfurt Havalimanı’nı 2 bin 160 ile Madrid Barajas Havalimanı takip etti. İptal edilen seferlerde de Atatürk Havalimanı 180 seferin iptal olması nedeniyle ikinci olurken, Madrid Barajas Havalimanı 247 sefer iptali ile birinci oldu.

“En büyük rakibimiz Atatürk Havalimanı oldu” diyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Şu an 55 olan saatteki kapasitesi 70’e çıkabilir. Bunun çıkması için teknolojiden faydalanılması, askeri alanın katılması gerekiyor. Gerekirse bir pist yapılabilir. Bu kusurlardan dolayı 2011’de kaybımız 110 milyon dolar. Ben bunu kime fatura edeceğim” diye sorarak tepkisini dile getirdi.



2014’te AHL sadece THY'ye bile dar gelir



Atatürk Havalimanı’nın kapasite sorununa işaret eden Topçu, “2014’te tüm uçuşlar THY’ye verilse bile kapasite yetmez” dedi. Üçüncü havalimanının şart olduğunu anlatan Topçu, burada 5 tane pist olacağını ve 150 milyon yolcuya hizmet verileceğini söyledi.



'Gece uçuşları kaldırılırsa kaos daha da büyür'



Avrupa’da bazı havalimanlarının gece uçuşlarına kapatılmasının hatırlatılması üzerine Topçu, İstanbul’da gece uçuşlarının kaldırılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Gece uçuşlarını kaldırırsak kaosu yükseltirsiniz. İmkânın kısıtlı olduğu bir dönemde bunu yapmamız doğru değil” diye konuştu. Avrupa Havacılık Emniyeti Kurumu’nun (EASA) Türk şirketleri denetlediğine de dikkat çeken Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda bu denetimlerin birçoğunu taraflı buluyoruz. Denetimlerde kusur arama mantığı var. Ancak bir faydası var mükemmellik peşindeyiz. Biz mükemmel olmamız için bu otoriteler sayesinde her eleştiriyi dikkate alıyoruz. Büyüdükçe emin olun size daha büyük silahlarla ateş ediyorlar. Gövdeniz büyüyor artık küçük silahlar size çalışmıyor.”