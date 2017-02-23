THY, rötar tazminatları nedeniyle yaptırımla karşı karşıya

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), Avrupa yasalarına göre, yolculara ödemesi gereken gecikme tazminatını reddeden 5 büyük havayolunu, yasal işlemle karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu listede, Amerikan, Etihad, Singapur ve Emirlik Havayolları da bulunuyor. Konu hakkında araştırma yürüten İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, ilgili havayollarının bağlantılı uçuşların ilk ayağında yaşanan gecikmeler nedeniyle tazminat ödemeyi reddettiğini duyurdu.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, kurum, Avrupa kuralları uyarınca yolcuların, bağlantılı bir uçuşta rezervasyon yaptırması durumunda, yolculuklarının son varış yerind üç saatten daha geç bir süre geçtikten sonra ulaşmaları durumunda, yasal olarak tazminat alma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Yolcular, 3,500 km'nin üzerindeki uçuşlar için dört saatten fazla gecikmelerde yasal olarak, 400 - 600 Euro'ya kadar nakit tazminat alma hakkına sahip.

Bu, havayolunun uyruğuna bakılmaksızın Avrupa Birliği (AB) sınırlarından ayrılan tüm uçuşları ve aynı zamanda bağlantılı uçuşları da kapsıyor. Tek istisna, durumun havayolu şirketinin olağandışı koşullardan kaynaklandığını iddia etmesi halinde verilebilir.

CAA'daki tüketici ve pazarlama müdürü Richard Moriarty, havayollarının ödemeyi reddetmesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

"Uçuşta herhangi bir kesinti yolcular için sinir bozucu, ancak insanların bağlantılı uçuşları kaçırmasına neden olan gecikmeler, insanların seyahat planları üzerinde özellikle zararlı bir etkiye sahip" dedi.

Kurumda görevli bir diğer yetkili ise; "Bazı havayollarının kanunun üstünde olduğuna inandıkları ve yasal olarak zorunlu olan tazminatı ödememe hakları olduğunu düşünmeleri dehşet verici" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bahsi geçen beş kurum içinde bulunan THY'nin, müşterilerin tazminat talepleri ile için Alternatif Uyuşmazlık Çözümü servisine erişim hakkı verdiği belirtildi.