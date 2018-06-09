THY rekor kırdı

Türk Hava Yolları (THY) ilk beş ayda yakaladığı yüzde 80.7 doluluk oranı ile tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Yolcu sayısı 29.3 milyon oldu.

THY yılın ilk beş ayında 2017'nin aynı dönemine göre talepte yüzde 17'lik artış sağlarken, yolcu sayısı yüzde 19 yükselerek 29.3 milyona ulaştı. Şirket dolulukta rekor kırdı. Toplam doluluk 5 puan artışla yüzde 80.7'ye çıktı. Sonuçlara göre, çift haneli yolcu artışlarının görüldüğü 2018'in ilk 4 ayından sonra, mayısta taşınan yolcu sayısı yıllık yüzde 4 artarak 6.1 milyona, toplam doluluk oranı yüzde 78.6'ya ulaştı.

İç hatlarda doluluk daha fazla

Cevdet Özdemir’in Sabah’ta yer alan haberine göre, kapasitenin yüzde 3.6 arttığı mayısta toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan yükseldi. Doluluk oranı, dış hatlarda 1.7 puanlık artışla yüzde 78'e yükselirken, iç hat uçuşlarda yüzde 83 düzeyinde gerçekleşti. Kargo ve posta hacmi geçen aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, mayısta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 22 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 35'le iç hatlar, yüzde 31'le Ortadoğu, yüzde 29'la Kuzey Amerika, yüzde 24'le Avrupa ve yüzde 22'yle Afrika katkı sağladı.

Hedef 5 yılda bin mühendis yetiştirmek

THY çalışanları ve yöneticileri Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerinde bir araya geldi. Çalışanlar iftar sonrası apronda kurulan etkinlik alanında şut çekme, koridor yarışması, rodeo, boks makinesi ve langırt gibi oyunlarla stres attı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dünyanın Ar-Ge merkezlerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "5 yılda 500 mühendis yetiştirme beklentimiz vardı. Şimdi o hedefimizi 5 yılda bin mühendis yetiştirmek olarak yeniliyoruz" dedi.