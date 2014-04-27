THY reklamının küçük yıldızlarının hayalleri de değişti

THY’nin reklam filmiyle milyonları kendilerine hayran bırakan 4 minik çocuk büyük bir ilgiyle karşılaştı. Oyunculukları karşılığında bisiklet ve tablet bilgisayar verilen çocuklar artık hayallerinin değiştiğini söylüyor.

Arkadaşlarının ‘Kısa Kerim’ diye hitap ettiği Kerim Ardıç, “Arkadaşlarım filmi görünce beni tebrik ettiler. ‘Bravo Kerim’ dediler. Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama derslerime çalışmam lazım” diyor.

Kerim gibi büyüyünce pilot olmak istediğini belirten Oğuzhan ise, “Kerim de pilot olmak istiyor. Ama o önceden öğretmen olmak istediğini söylemişti. Filmden sonra Nihat da pilot olmak istiyor. Çekimler sırasında İstanbul’a gittik. Uçağa ilk kez orada bindim. Çok güzeldi, eğlenceliydi. Pilotlarla da konuştum” diye konuştu.

Milliyet gazetesinden Arif Balkan’ın haberine göre, reklam filminin bir diğer yıldızı Elvan Büyükkursak da, film sonrası akrabalarının ve arkadaşlarının kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söylüyor. Rol arkadaşlarının aksine büyüyünce pilot ya da hostes olmayı düşünmediğini belirten Elvan, “Öğretmen olmak istiyorum. Çekimler için İstanbul’a geldim. Çok beğendim. Ama köy daha güzel” diye konuştu. Filmin diğer yıldızı Nihat Küçükkursak ise reklamdan sonra pilot olmaya karar verdiğini söylüyor.

Türk Hava Yolları’nın (THY) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yayına giren yeni Reklam filmi milyonların beğenisini kazandı. Aralarında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve ABD’li basketbolcu Kobe Bryant’ın da olduğu dünyaca ünlü isimlerle reklam filmleri hazırlayan THY, bu kez ekran karşısında 4 minik çocuğu çıkarttı. 4 küçüğün gökyüzünde süzülen bir uçağın yaşadıkları yere inmesi temennisiyle başlayan reklam filmi, Messi’li ve Kobe’li reklamları ise çoktan geride bıraktı.

THY’nin Iğdır seferlerine başlamasını konu alan filmin şüphesiz en çok konuşulanları da Oyunculuklarıyla göz dolduran ve izleyenleri duygulandıran ilkokul öğrencileri Elvan Büyükkursak, Oğuzhan Yavuz, Nihat Küçükkursak ve Kerim Ardıç. Reklam filminin de çekildiği Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik köyünde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçinen ailerinin gurur kaynağı olan 4 çocuk, reklamdan sonra büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını söylüyor.

Bisiklet, tablet bilgisayar, ayakkabı ve giyeceğin yanında ailelerine 1250 lira para verilen çocuklar, uçağa da ilk kez çekimler için İstanbul’a geldiklerinde binmişler. THY tarafından İstanbul’da 4 gün ağırlanan ve kentin tarihi mekanlarıyla Boğaz’ı gezen çocuklar, senaryodaki diyalogları da kendi şiveleriyle seslendirmişler.

‘Bravo Kerim’ dediler’

Çekimleri Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı İmecik köyü yakınlarında geniş bir düzlükte ve yaklaşık 1 ayda tamamlanan reklam filminin minik yıldızları, yönetmen Bahadır Karataş’ın köye gerçekleştirdiği ziyaretle keşfedilmiş. Birkaç deneme çekiminin ardından performansları beğenilen dağ köyünün 4 minik yıldızı, televizyonda kendilerini görmekten oldukça mutlu.

Filmde, kendi çabalarıyla yaptıkları pistin arkasındaki havalimanına inen uçağa selam verdiği görüntülerle akıllara kazınan ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Kerim Ardıç, televizyonda kendisini izlemekten çok hoşlandığını söylüyor.

Arkadaşlarının ‘Kısa Kerim’ diye hitap ettiği Ardıç, “Arkadaşlarım filmi görünce beni tebrik ettiler. ‘Bravo Kerim’ dediler. Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama derslerime çalışmam lazım. Birlikte oyun oynadığımız arkadaşlarımla reklamda oynadık. Başka reklamda da oynamak isterim. Çekimlerde hep gezdik” diyor. İmecik köyünde hayvancılık yapan Kerim’in babası Abdullah Ardıç ise ilginin gurur verici olduğunu ancak Kerim’in derslerinin film çekimleri yüzünden aksadığını söyledi. Baba Ardıç, “Geçtiğimiz gün öğretmeniyle konuştum. Film çekimi sonrasında derslerini boşlamaya başladığını söyledi” dedi.

‘Köy daha güzel’

İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Oğuzhan Yavuz da televizyonda reklam filmini her gördüğünde duygulandığını belirterek “Çekimlerde hiç zorlanmadım. Okul arkadaşlarım filmi görünce çok beğenmiş. Her gün beni televizyonda görünce yanıma gelip söylüyorlar” dedi.

Kerim gibi büyüyünce pilot olmak istediğini belirten Oğuzhan, “Kerim de pilot olmak istiyor. Ama o önceden öğretmen olmak istediğini söylemişti. Filmden sonra Nihat da pilot olmak istiyor. Çekimler sırasında İstanbul’a gittik. Uçağa ilk kez orada bindim. Çok güzeldi, eğlenceliydi. Pilotlarla da konuştum” diye konuştu.

Reklam filminin bir diğer yıldızı Elvan Büyükkursak da, film sonrası akrabalarının ve arkadaşlarının kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Rol arkadaşlarının aksine büyüyünce pilot ya da hostes olmayı düşünmediğini belirten Elvan, “Öğretmen olmak istiyorum. Çekimler için İstanbul’a geldim. Çok beğendim. Ama köy daha güzel” diye konuştu. Filmin diğer yıldızı Nihat Küçükkursak ise reklamdan sonra pilot olmaya karar verdiğini söylüyor.