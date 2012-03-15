THY, Polonya havayolu şirketini alıyor

T24 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Polonyalı havayolu şirketi LOT'un satın alınması ile görüşmelerinin devam ettiğini ve 1 ay içinde sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.

THY, Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT ile ilgili özelleştirme sürecini ve yatırım potansiyelini anlamaya yönelik bir ön-inceleme çalışması yapılması için icra komitesini yetkilendirdiğini Ocak ayında açıklamıştı.

CNBC-e'ye konuşan Topçu, "Polonyalı Lot'un alınması ile ilgili görüşme 1 ay içinde sonuçlanır" dedi.

THY'nin düzenlediği bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan THY Genel Müdürü Temel Kotil ise, "LOT ile görüşmeler devam ediyor. Şu an çok erken, o konuda yeni bir şey yok" dedi.

Kotil, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin şirkete etkisine ilişkin bir soruya ise, "Rekabetçi bir ortamdayız, uçaklarımız dolu. Fiyat neyse, ona göre uçarız" yanıtını verdi.