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Ekonomi

THY, Polonya havayolu şirketini alıyor

THY'nin Polonyalı LOT'u alması için süren görüşmeler 1 ay içinde sonuçlanacak

15 Mart 2012 17:03

 

T24 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Polonyalı havayolu şirketi LOT'un satın alınması ile görüşmelerinin devam ettiğini ve 1 ay içinde sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.

THY, Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT ile ilgili özelleştirme sürecini ve yatırım potansiyelini anlamaya yönelik bir ön-inceleme çalışması yapılması için icra komitesini yetkilendirdiğini Ocak ayında açıklamıştı.

CNBC-e'ye konuşan Topçu, "Polonyalı Lot'un alınması ile ilgili görüşme 1 ay içinde sonuçlanır" dedi.

THY'nin düzenlediği bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan THY Genel Müdürü Temel Kotil ise, "LOT ile görüşmeler devam ediyor. Şu an çok erken, o konuda yeni bir şey yok" dedi.

Kotil, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin şirkete etkisine ilişkin bir soruya ise, "Rekabetçi bir ortamdayız, uçaklarımız dolu. Fiyat neyse, ona göre uçarız" yanıtını verdi.

 

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