THY pilotu martıya çarptı, 2 uçak pisti pas geçti

Türk Hava Yolları’nın (THY), Toulouse-İstanbul seferini yapan uçağının pilotu kuleye inişten sonra martıya çarpmış olabileceğini bildirince inişte olan iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Duvar'da yer alan haberde, edinilen bilgiye göre THY’nin dün akşam saatlerinde Fransa’nın Toulouse şehrinden İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen TK-1806 sefer sayılı Boeing 737 -800 tipi uçağı inişinin ardından pilotunun Hava Trafik Kontrol kulesi ile konuşması kayıtlara şu şekilde geçti:

Kule: “Devam edin. Lütfen”

Pilot: “Tam touchdown’un (Teker koyma noktasında) orada bir 2 tane martı vardı. Belki çarpmış olabiliriz. Emin değilim bir kontrol ettirebilirseniz sevinirim” dedi.

Kule: Anlaşıldı 911 Bravo alındı mı ? Efendim.

Konuşmanın ardından kule pistte ölü kuş olup olmadığının kontrolü için ekip gönderdi. Bu durum üzerine THY’nin Elazığ ve Van uçakları inişte olduğu için pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde THY uçağının martıya çarptığı ortaya çıktı. Pist temizlendikten sonra inişler normale döndü. (DHA)