THY pilotu: Kuşa çarptık

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) LJBULJANA-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında kuşa çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın bugün TK-1062 sefer sayılı Ljubljana\'dan gelen uçağı, saat 12.00’de Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında kuşa çarptı. THY\'nin Airbus 321 tipi uçağı sorunsuz iniş yaparken, o anların ses kaydı da ortaya çıktı. THY pilotu, Hava Trafik Kontrol Merkezi\'ne \"Son yaklaşmada pist üzerinde kuşa çarptık\" dedi. Trafik Kontrol Merkezi de \"Kontrol ediyoruz\" yanıtını verdi.